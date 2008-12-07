Тюмень может принять «Гонку чемпионов» в конце сезона-2018/19

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что в конце сезона Тюмень может принять «Гонку чемпионов».

С 2011 по 2014 год шоу-гонка проходила в Москве, затем два года турнир принимала Тюмень. В 2017 и 2018 годах соревнования не проводились.

Ни один из российских городов не примет этапы Кубка мира и Кубка IBU в течение всего олимпийского цикла.

«Провели отличную рабочую встречу с Александром Викторовичем Моором (губернатор Тюменской области). Хорошее обсуждение планов развития биатлона в регионе и возможное улучшение условий на комплексе «Жемчужина Сибири»!

Обсудили планы проведения «Гонки чемпионов» в Тюмени по окончании этого сезона! Планы очень амбициозные, и обсудим эту заявку с руководством IBU», – написал Драчев.