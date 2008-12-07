Дмитрий Ярошенко: «Спортсмен – как парниковое растение, его от всего огораживают. Я не знал даже, сколько стоит хлеб»

Двукратный чемпион мира по биатлону рассказал о том, как спортсмену дается переход к обычной жизни после завершения карьеры.

«Сейчас Николай Круглов занимается исследованием в области социализации спортсменов после окончания карьеры спортивной, интересно было бы посмотреть, чем его труд закончится и какой алгоритм он выведет, чтобы советовать его спортсменам.

Что касается спортивной жизни, ты как парниковое растение, тебя абсолютно от всего огораживают.

Когда я занимался спортом, я не знал, сколько стоит хлеб, потому что ты его не покупаешь, тебе его покупают твои родные, ты не ходишь в магазин, не платишь за коммунальные услуги, не потому что ты не должен, потому что есть люди, которые этим занимаются.

Твой путь – это завоевать медаль с чемпионата мира.

Вспомни, когда заканчиваешь сезон (любой), наступает день, когда завтра тебе не нужно идти на тренировку, дают официальный отдых. Чаще всего спортсмен чувствует себя потерянным, в первый день он думает: «Сегодня отдых, здорово». А завтра не знает, куда себя деть.

Если ты не придумаешь себе какое-то интересное занятие на период активного отдыха после сезона, то реально потерянным себя чувствуешь.

Так же в спорте получилось, благо, перед завершением карьеры мне поступило предложение работать в администрации города Ханты-Мансийска в управлении спортом, отвечать за спорт, поэтому в этом меня не коснулось», – рассказал Ярошенко.