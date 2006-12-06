Александр Касперович: «Я искоренил кумовство, когда пришел в сборную России»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону заявил, что при нем в команде не было блата.

«Не было никогда. Я называю это «кумовством». Я это искоренил, когда пришел в команду после Олимпиады и был старшим тренером мужской команды. Сборная была расширена.

Вы помните бунт, который устроили ребята? Дима Малышко тогда возмущался, что большой расширенный состав до 12 человек. Сегодня не возмущается, когда в составе 20 биатлонистов.

Кумовства при мне не было. Когда я работал старшим тренером в юношах, то отказался от такого критерия отбора, как «на усмотрение тренеров».

– Чаще всего возникали вопросы по , что тюменский губернатор Якушев лоббирует интересы спортсменки из своего региона.

– Понимаете, Сливко очень нестабильная девочка. Возьмите ее последнее выступление в Риднау на чемпионате Европы. Она проявила себя там как боец. Ее всегда рассматривали на эстафету. Она может выступить хорошо, а может не выступить.

Посмотрите, как она великолепно проявила себя в одиночной эстафете в Тюмени - четыре раза сработала пять из пяти. Но она нестабильна, ей нужно поработать над скоростью. Она знает об этом.

никогда не давил на нас. Я вам это заявляю. Можете прямо написать», – сказал Касперович.