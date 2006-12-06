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    Александр Касперович: «Я искоренил кумовство, когда пришел в сборную России»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Александр Касперович Дмитрий Малышко Владимир Якушев Виктория Сливко Биатлон

    Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что при нем в команде не было блата.

    «Не было никогда. Я называю это «кумовством». Я это искоренил, когда пришел в команду после Олимпиады и был старшим тренером мужской команды. Сборная была расширена.

    Вы помните бунт, который устроили ребята? Дима Малышко тогда возмущался, что большой расширенный состав до 12 человек. Сегодня не возмущается, когда в составе 20 биатлонистов.

    Кумовства при мне не было. Когда я работал старшим тренером в юношах, то отказался от такого критерия отбора, как «на усмотрение тренеров».

    Чаще всего возникали вопросы по Виктории Сливко, что тюменский губернатор Якушев лоббирует интересы спортсменки из своего региона.

    – Понимаете, Сливко очень нестабильная девочка. Возьмите ее последнее выступление в Риднау на чемпионате Европы. Она проявила себя там как боец. Ее всегда рассматривали на эстафету. Она может выступить хорошо, а может не выступить.

    Посмотрите, как она великолепно проявила себя в одиночной эстафете в Тюмени - четыре раза сработала пять из пяти. Но она нестабильна, ей нужно поработать над скоростью. Она знает об этом.

    Владимир Якушев никогда не давил на нас. Я вам это заявляю. Можете прямо написать», – сказал Касперович.

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