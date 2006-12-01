Кубок IBU. Спринт. Хогберг одержала победу, Морозова – 4-я, Миронова – 7-я, Мошкова – 9-я

Шведская биатлонистка Элизабет Хогберг выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU в Идре. Россиянка Анастасия Морозова заняла 4-е место.
Кубок IBU
Идре, Швеция
Женщины
Спринт
1. Элизабет Хогберг (Швеция) – 23.13,3 (0+1)
2. Надин Хорхлер (Германия) – 45,9 (1+0)
3. Надежда Белкина (Украина) – 53,2 (0+0)
4. Анастасия Морозова (Россия) – 55,7 (1+1)
5. Луиза Куммер (Германия) – 1.02,3 (0+1)
6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.03,7 (2+0)
7. Светлана Миронова (Россия) – 1.05,7 (1+2)
8. Инна Костюченко (Беларусь) – 1.07,3 (0+1)
9. Екатерина Мошкова (Россия) – 1.08,6 (1+0)...
12. Наталья Гербулова (Россия) – 1.19,2 (0+3)...
18. Ольга Абрамова (Украина) – 1.37,5 (1+0)...
20. Ирина Казакевич (Россия) – 1.51,7 (1+2)...
24. Эльвира Карин Оберг (Швеция) – 1.59,3 (0+2)...
26. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 2.01,7 (1+1)...
28. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 2.02,9 (1+3)
29. Хло Шевалье (Франция) – 2.05,7 (1+1)...
32. Каролине Кноттен (Норвегия) – 2.15,1 (1+2)...
35. Лейсан Бикташева (Россия) – 2.32,2 (2+2)