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    Кубок IBU. Спринт. Хогберг одержала победу, Морозова – 4-я, Миронова – 7-я, Мошкова – 9-я

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    Шведская биатлонистка Элизабет Хогберг выиграла спринт на первом этапе Кубка IBU в Идре. Россиянка Анастасия Морозова заняла 4-е место.

    Кубок IBU

    Идре, Швеция

    Женщины

    Спринт

    1. Элизабет Хогберг (Швеция) – 23.13,3 (0+1)
    2. Надин Хорхлер (Германия) – 45,9 (1+0)
    3. Надежда Белкина (Украина) – 53,2 (0+0)
    4. Анастасия Морозова (Россия) – 55,7 (1+1)
    5. Луиза Куммер (Германия) – 1.02,3 (0+1)
    6. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.03,7 (2+0)
    7. Светлана Миронова (Россия) – 1.05,7 (1+2)
    8. Инна Костюченко (Беларусь) – 1.07,3 (0+1)
    9. Екатерина Мошкова (Россия) – 1.08,6 (1+0)...
    12. Наталья Гербулова (Россия) – 1.19,2 (0+3)...
    18. Ольга Абрамова (Украина) – 1.37,5 (1+0)...
    20. Ирина Казакевич (Россия) – 1.51,7 (1+2)...
    24. Эльвира Карин Оберг (Швеция) – 1.59,3 (0+2)...
    26. Каролине Эрдаль (Норвегия) – 2.01,7 (1+1)...
    28. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 2.02,9 (1+3)
    29. Хло Шевалье (Франция) – 2.05,7 (1+1)...
    32. Каролине Кноттен (Норвегия) – 2.15,1 (1+2)...
    35. Лейсан Бикташева (Россия) – 2.32,2 (2+2)

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