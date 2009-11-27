Дмитрий Губерниев: «Мне по барабану, будет ли со мной общаться Бабиков. У нас не баттл»

Известный телекомментатор в интервью Sports.ru рассказал об отношении российских биатлонистов к общению с журналистами.

«Любой иностранец знает, что попасть к нам в программу – это хорошо; русский промоушн – мощнейшая история. Наши не всегда готовы к вовлечению.

По-моему, в 2012-м на протяжении полутора месяцев из-за разногласий с командой Прохорова у нас не было ни одного интервью/сюжета с российскими биатлонистами.

Кто-то это заметил? Никто. Потому что у нас были Домрачева, Бьорндален, Фуркад, Свенсен – стояли в очередь. Тогда разгорались соцсети, и наши ребята потом говорили мне: мы потеряли время, хотя могли быть востребованы в родной стране.

Я люблю работать с умницами: Фуркад, Шемп, Кузьмина, Вирер, Санфилиппо, Дальмайер, Кайса Мякяряйнен. Наших мы бережем, потому что любая неудача после общения – и сверху начнется: ага, нечего разговаривать.

Поэтому я благодарю Богов и Шипулина, что он возвращается. Он знаменосец, по всем параметрам лидер – нашим у него только учиться.

Например, когда говорит, что откажется от общения с «этими людьми», мне интересно: с кем? Бабиков ассоциирует Трифанова и Занина со мной?

Допустим, у нашей сборной много разных спонсоров, но наши замечательные спортсмены не общаются с ТВ. А для чего спонсоры подписывают биатлонистов? Под телек! Поэтому я здесь оптимистичен.

Даже когда наши спортсмены лукавят или пытаются выдать за правду что-то, что правдой не является, мы всегда оставляем им шанс. Общение будет не с нами, а с аудиторией – мы просто передадим. А в остальном мне совершенно по барабану, будет ли со мной общаться Бабиков.

У нас не баттл. Кому будет хуже, если с телека пропадет Бабиков? Бабикову. Антон, я бесконечно рассчитываю на твои успехи и на скорый приход к нам на интервью», – сказал Губерниев.

«Биатлон с Губерниевым»: программа, которая победила футбол и Черданцева