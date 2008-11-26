Александр Касперович: «Как можно по двум гонкам решать, кто поедет на Кубок мира, а кто нет? Это случайность, а не спортивный принцип»

Бывший старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил, что категорически не согласен с новой системой отбора на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Состав сборной России формировался по итогам двух контрольных гонок в финском Контиолахти.

«Прежде всего, хотел бы сказать, что лично я не поддерживаю тех восторженных откликов, которые сейчас можно услышать относительно нового принципа отбора в национальную команду. Потому что для меня, как для тренера, не понятно, как можно на основании двух стартов решать — кто поедет на Кубок мира, а кто нет. Это случайность, а не спортивный принцип.

Например, сегодня в сборную не отобрались многие сильные спортсмены, те же Бабиков и Цветков, которые, при этом в межсезонье проходили подготовку в сборной команде России. И хочется спросить у тренеров сборной – почему так произошло? Почему спортсмены готовились в составе сборной России, но уступили тем, кто готовился самостоятельно?

Может быть, тогда все будут находиться на самоподготовке, и будем встречаться накануне старта международного сезона и проводить отбор? Сейчас на Кубок мира поедут некоторые спортсмены и спортсменки, которые раньше не выступали на международных стартах. Неужели это правильно? Посмотрим, конечно, на их результаты, но у меня большие сомнения.

Задача тренеров сборной России – найти людей, которые могут завоевывать медали. А мы находим их по результатам двух контрольных тренировок, для меня это, повторюсь, странно. И я категорически против такого подхода», – рассказал Касперович.

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