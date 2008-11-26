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    Александр Касперович: «Как можно по двум гонкам решать, кто поедет на Кубок мира, а кто нет? Это случайность, а не спортивный принцип»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Александр Касперович Антон Бабиков Максим Цветков Биатлон

    Бывший старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович сообщил, что категорически не согласен с новой системой отбора на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

    Состав сборной России формировался по итогам двух контрольных гонок в финском Контиолахти.

    «Прежде всего, хотел бы сказать, что лично я не поддерживаю тех восторженных откликов, которые сейчас можно услышать относительно нового принципа отбора в национальную команду. Потому что для меня, как для тренера, не понятно, как можно на основании двух стартов решать — кто поедет на Кубок мира, а кто нет. Это случайность, а не спортивный принцип.

    Например, сегодня в сборную не отобрались многие сильные спортсмены, те же Бабиков и Цветков, которые, при этом в межсезонье проходили подготовку в сборной команде России. И хочется спросить у тренеров сборной – почему так произошло? Почему спортсмены готовились в составе сборной России, но уступили тем, кто готовился самостоятельно?

    Может быть, тогда все будут находиться на самоподготовке, и будем встречаться накануне старта международного сезона и проводить отбор? Сейчас на Кубок мира поедут некоторые спортсмены и спортсменки, которые раньше не выступали на международных стартах. Неужели это правильно? Посмотрим, конечно, на их результаты, но у меня большие сомнения.

    Задача тренеров сборной России – найти людей, которые могут завоевывать медали. А мы находим их по результатам двух контрольных тренировок, для меня это, повторюсь, странно. И я категорически против такого подхода», – рассказал Касперович.

    В биатлоне еще не было отбора честнее: команда теперь без Цветкова, Бабикова и Шипулина

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