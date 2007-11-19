Слепцова про допинговые обвинения: «IBU пустил пыль в глаза, дальше доказательств нет»

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о том, как обстоят дела с допинговыми обвинениями, которые IBU выдвинул против нее, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

– Никакой дополнительной информации нам не поступало. То есть пустили пыль в глаза, дальше доказательств нет. Ждем.

– Вы подавали иск против IBU или Родченкова, планируете ли?

– На данный момент мы не судимся, потому что нет конкретики. Выбросили всю эту информацию о нас с очевидной целью, перед конгрессом IBU. Мы дали ответ IBU в течение двух недель, дальше все замолкло.

– В чем вас обвиняют?

– К сожалению, этого не могу сказать.

– Помощь от Союза биатлонистов России в связи с обвинениями в допинге вам была оказана? Было непонимание насчет Евгения Устюгова и его звонков в СБР, а как у вас?

– Нет, помощи никакой не поступало, но мы особо и не ждали ее. Наверное, мог бы нам кто-нибудь позвонить и спросить, нужна ли она. Ни мне, ни Евгению Устюгову таких звонков не было. Женя в СБР звонил, там помощи мы не дождались.

Я не скрываю: в тот вечер, когда было объявлено о расследовании в отношении нас, мне позвонил Сергей Кущенко и сказал: «Света, не беспокойся, мы вас будем защищать, вы наши спортсмены, мы вас не бросим». То есть Прохоров и Кущенко – те люди, которые откликнулись на призыв, – сказала Слепцова.