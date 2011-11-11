Дмитрий Васильев: «Шипулину нужно было пропустить этот сезон. Его подготовки я не понимаю»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российский биатлонист должен был пропустить сезон-2018/19.

Шипулин пропустил часть предсезонной подготовки в связи с восстановлением после мононуклеоза. Осенью чемпион Сочи-2014 объявил о продолжении карьеры на два сезона.

«Новость о том, что пять спортсменов на сборе российской команды заболели, какие-то там проблемы с визами – вся эта ерунда (по-другому здесь сложно сказать) не дает оптимистичного настроя в отношении первых стартов.

Вообще первый старт всегда очень нервозный. А те факты, которые сейчас прозвучали, не добавляют уверенности. Но и наоборот – новичкам всегда везет. Сейчас их немало и в женской, и в мужской командах. Кто знает, может быть, сейчас, раз – и «на дурака» кто-то выстрелит. Но вообще ничто хорошего результата не предвещает.

С Шипулиным вообще, по-моему, ситуация непонятная. Для того чтобы объективно оценивать его фигуру, нужна какая-то исходная информация. А он где-то тренировался, не тренировался, будет или не будет заниматься – вот это все не дает уверенности.

В отношении Антона, честно говоря, сейчас никакого оптимизма не испытываю. Мне кажется, ему этот сезон вообще надо было пропустить. Просто отдохнуть по-настоящему, в полной мере. А потом, если у него возникнут желание и какая-то серьезная цель, начинать готовиться. А вот этой разорванной подготовки я не понимаю», – сказал Васильев.