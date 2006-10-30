Александр Тихонов: «По вине безграмотной бригады СБР на грани срыва все декабрьские российские старты»

Четырехкратный олимпийский чемпион рассказал о проблемах утверждения календаря внутрироссийских стартов.

«До старта сезона остается уже менее месяца, однако по-прежнему не готов к зимнему сезону. Достаточно взять в пример ситуацию с календарем всероссийских соревнований, на которую мне жалуются представители многих регионов.

До сих пор значительная часть биатлонных соревнований и все старты юношей и девушек не включены в Единый календарный план (ЕКП) спорта. СБР этим делом занимается очень медленно.

В августе, максимум в сентябре они должны были представить этот документ в министерство спорта, как это было в наши времена, когда работали настоящие профессионалы. После этого Минспорта включало соревнования в свой ЕКП и регионы могли работать.

Все это по непонятной причине тянется со стороны правления СБР. По вине этой безграмотной бригады сейчас на грани срыва находятся все декабрьские старты и отборочные соревнования на международные старты. А главное у них как всегда нет ответственного за этот провал.

По некоторым сведениям этот вопрос висит на Владимире Опенкове, а он эту работу саботирует, потому что несколько месяцев не получает зарплату в СБР. Вадима Мелихова уже отстранили от этой работы, а его сын Ваня не имеет таких полномочий. В итоге страдают все регионы, которые уже не знают, к кому обращаться.

Единственный выход – мой сайт. Я никогда не буду замалчивать проблемы, как это делает новое руководство СБР. Буду обращаться напрямую к министру спорта и президенту олимпийского комитета. Надеюсь, что после моего обращения кое-кто зашевелится и все-таки ЕКП будет согласован», – написал Тихонов.

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