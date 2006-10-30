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    Александр Тихонов: «По вине безграмотной бригады СБР на грани срыва все декабрьские российские старты»

    Теги Александр Тихонов СБР Вадим Мелихов Кубок России Министерство спорта России Иван Мелихов Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о проблемах утверждения календаря внутрироссийских стартов.

    «До старта сезона остается уже менее месяца, однако СБР по-прежнему не готов к зимнему сезону. Достаточно взять в пример ситуацию с календарем всероссийских соревнований, на которую мне жалуются представители многих регионов.

    До сих пор значительная часть биатлонных соревнований и все старты юношей и девушек не включены в Единый календарный план (ЕКП) Министерства спорта. СБР этим делом занимается очень медленно.

    В августе, максимум в сентябре они должны были представить этот документ в министерство спорта, как это было в наши времена, когда работали настоящие профессионалы. После этого Минспорта включало соревнования в свой ЕКП и регионы могли работать.

    Все это по непонятной причине тянется со стороны правления СБР. По вине этой безграмотной бригады сейчас на грани срыва находятся все декабрьские старты и отборочные соревнования на международные старты. А главное у них как всегда нет ответственного за этот провал.

    По некоторым сведениям этот вопрос висит на Владимире Опенкове, а он эту работу саботирует, потому что несколько месяцев не получает зарплату в СБР. Вадима Мелихова уже отстранили от этой работы, а его сын Ваня не имеет таких полномочий. В итоге страдают все регионы, которые уже не знают, к кому обращаться.

    Единственный выход – мой сайт. Я никогда не буду замалчивать проблемы, как это делает новое руководство СБР. Буду обращаться напрямую к министру спорта и президенту олимпийского комитета. Надеюсь, что после моего обращения кое-кто зашевелится и все-таки ЕКП будет согласован», – написал Тихонов.

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