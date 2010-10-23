Вице-президент СБР Нуждов: «Если ничего не делать, остается ждать, пока баба Маша родит. Но это надо в гинекологии работать»

Первый вице-президент по работе с регионами и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился мнением насчет смены поколений в команде.

«У нас любят жить в мифах, что мы доминируем на юношеском уровне. Но когда это было, когда мы всех рвали? На последних юношеских Играх в Норвегии разве российская команда доминировала?

Сейчас у нас стенания: завершит Антон Шипулин карьеру или нет, мы переживаем, а кто же подхватит? Так мы к этому пришли не потому, что у нас главные тренеры были плохие, а просто в сборную мы уже десять лет как завезли один состав и месим его, меняя друг с другом: первого номера на четвертый, а четвертый на третий.

И я видел, как в наших школах остаются тренироваться либо дети тренера, либо еще кто-то, но не самые талантливые. Одно дело, когда ты выбираешь самого талантливого из 50, а другое, когда из 500 или 5 тысяч. Мы сильно в этом проигрываем.

Если кто-то хочет поспорить с этой системой, я только за, укажите на недостатки. Но не надо просто огульно критиковать. Все относительно, но нарисуйте альтернативную систему.

Или она так и остается в одном предложении: ждать, пока баба Маша родит. Но это надо в гинекологии работать, а не здесь. Там больше пользы будет, поскольку уже по опыту можно будет сказать: вот этот хороший, попробуйте, может, биатлонистом станет», – сказал Нуждов.