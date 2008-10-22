Андрей Крючков: «Тихонов считает, что я должен тренировать лошадей; Шипулин – что я должен тренировать Шипулина. Это как рекомендательное письмо»

Тренер российского биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков рассказал о своем отношении на критику со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

– Все эти годы вас среди прочих громил Александр Тихонов. Когда называют крючкотворцем и отправляют тренировать лошадей – задевает?

– Я нормально воспринимаю критику – для меня это ушат воды, который позволяет взглянуть на проблему с другой стороны. Я читаю комментарии, высказывания наших великих тренеров и думаю: а ведь неплохо, в какой-то степени он прав – и это помогает.

Но есть огульная критика – от тех, кто не внутри процесса. Принцип у них один: я не знаю, что вы делали, но вы делали неправильно. Такая критика разрушительна, и я, естественно, расстраиваюсь – хотя Тихонов имеет на нее право.

– Даже Шипулин весной сорвался и ответил ему.

– Да, но я не буду. Для меня важнее оценка самого Антона. Каждый апрель мы садимся за стол с ним и Волковым: ну что, парни, за сезон мы наработали это и это – продолжаем? И каждый раз они отвечают: мы с вами. Почему мнение Тихонова должно меня задевать? Тихонов считает, что я должен тренировать лошадей; Шипулин считает, что я должен тренировать Шипулина. Причем уже пятый год так. Для меня это как рекомендательное письмо.

Если Антон скажет: сезон плохой и, как мне кажется, виновата тренерская концепция или методика, – вопросов нет. Я пойму, жизнь в спорте короткая; неудачный ЧМ – это минус год из жизни. Я никогда не уговаривал Антона: сезон не получился, но ты потерпи, я исправлюсь. Боже упаси, это точно не мое. Он сам видит и летом, и зимой: есть успехи и есть неудачи. И он постоянно делает собственный анализ – а дальше принимает решения, – сказал Крючков.

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