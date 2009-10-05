Александр Тихонов: «Уже давно отношусь к Шипулину с большим неуважением»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о своем отношении к Антону Шипулину.

«Я уже давно отношусь к Антону Шипулину с большим неуважением. Все, что он задумает, — его горе. Зря только тратили деньги. На него и на Волкова. Только это и могу сказать.

Деньги, потраченные на него, тренера, доктора и массажиста — абсолютно не оправданы. Руководство потакало, а результата нет.

Захочет вернуться, пусть возвращается. Голова на плечах есть — пусть думает. Больше мне сказать нечего», – сказал Тихонов.

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