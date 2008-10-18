Сборная России проведет отбор на Кубок мира в Финляндии. По прогнозам, там не будет снега

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России ( ) Максим Кугаевский рассказал о предстоящем сборе команды в Контиолахти, где пройдет отбор на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

– К сожалению, погода нам не благоволит. В Финляндии обещают очень теплый ноябрь, и при такой температуре, даже с учетом современной техники, будет сложно подготовить качественную трассу.

При этом у нас в России снег как раз есть: в Тюмени люди уже катаются, в Ханты-Мансийске тоже первый круг уже готов. На мой взгляд, нужно на всю катушку использовать собственные ресурсы, потому что таких запасов снега не имеют ни Норвегия, ни Финляндия. Это было бы гораздо эффективнее. Потому что в Европе проблемы со снегом возникают почти каждый год.

– Возможен вариант, при котором в случае отсутствия снега в Контиолахти наша команда переберется в Тюмень или Ханты-Мансийск?

– К сожалению, нет. Мы уже обращались в СБР с предложением перенести этот сбор в Ханты-Мансийск, где созданы все условия. Но нам ответили, что слишком поздно: поездка в Финляндию уже оплачена и пути назад нет.

Хотя, конечно, плохо, что нет никакого резервного варианта. Все-таки речь идет даже не об обычном сборе, а об отборе на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

– Как будет проходить этот отбор, если снега не будет? На лыжероллерах, бегом?

– Это вопрос не ко мне, а к тренерам национальной команды», – сказал Кугаевский.