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    Александр Тихонов: «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги»

    Теги Александр Тихонов сборная России Антон Шипулин Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет решения россиянина Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру. 

    «Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть.

    Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение. На Шипулина и Волкова потратили огромнейшие деньги, а дождаться результата, который должен быть, на который Антон мог выйти, не хватило головы.

    Если Шипулин не готовился, можно подойти ко второй половине сезона, можно делать выборочные старты с более короткими дисциплинами: спринт, эстафета. Он должен был быть настоящим лидером команды, а они уединились и набрали бездарных тренеров.

    Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги – а результата, отдачи ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», – сказал Тихонов. 

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