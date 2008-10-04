Александр Тихонов: «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет решения россиянина Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру.

«Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть.

Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение. На Шипулина и Волкова потратили огромнейшие деньги, а дождаться результата, который должен быть, на который Антон мог выйти, не хватило головы.

Если Шипулин не готовился, можно подойти ко второй половине сезона, можно делать выборочные старты с более короткими дисциплинами: спринт, эстафета. Он должен был быть настоящим лидером команды, а они уединились и набрали бездарных тренеров.

Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги – а результата, отдачи ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», – сказал Тихонов.

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