Шипулин присоединится к сборам российской команды в Рамзау

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что олимпийский чемпион , решивший продолжить карьеру, присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.

«Все знают, что Антон не тренировался в нужном объеме, но мы надеемся, что он обретет форму, планируем его выезд на следующий сбор национальной команды, который начнется через два дня в Рамзау, а потом в Контиолахти.

Если он будет готов показывать результат, то тогда он будет выступать, а если нет – то, может быть, уже после нового года, все зависит от него. Антон сам должен оценить свои возможности, чтобы не занимать сороковые и пятидесятые места, а сразу претендовать на первую десятку», – сказал Драчев.

Первый этап Кубка мира стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

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