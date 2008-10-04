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    Шипулин присоединится к сборам российской команды в Рамзау

    Теги Кубок мира сборная России СБР Антон Шипулин Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин, решивший продолжить карьеру, присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.

    «Все знают, что Антон не тренировался в нужном объеме, но мы надеемся, что он обретет форму, планируем его выезд на следующий сбор национальной команды, который начнется через два дня в Рамзау, а потом в Контиолахти.

    Если он будет готов показывать результат, то тогда он будет выступать, а если нет – то, может быть, уже после нового года, все зависит от него. Антон сам должен оценить свои возможности, чтобы не занимать сороковые и пятидесятые места, а сразу претендовать на первую десятку», – сказал Драчев.

    Первый этап Кубка мира стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

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