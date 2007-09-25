Павел Ростовцев: «СБР просто падает, падает, падает. Ни на один вопрос президент федерации не может ответить»

Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в российском биатлоне.

– Почему русские лыжники на минувшей олимпиаде всех в себя влюбили, а в биатлоне одни скандалы – Тихонов, Драчев, Губерниев. Все несут какую-то околесицу. Вам вот не обидно за свой родной вид спорта?

– Да, это так. Но это в том числе и модное слово хайп. Есть такое, когда специально подогревают интерес.

– Хайповать по-разному можно.

– То, что сегодня происходит в Союзе биатлонистов России (СБР) – мы просто падаем, падаем, падаем вниз. В плане организации, в плане формирования тренерского состава…

– В плане пиара…

– В плане открытости, прозрачности. Ни на один вопрос президент федерации сегодня не может ответить. «Это не мое, это не я, это к Минспорта. А это было до меня вообще. А я не знаю», – говорит он. И для меня, конечно, было очень удивительно, когда я прочитал в СМИ – мол, Евгений Устюгов к ним не обращался. Мол, если бы обратился, мы бы тогда вообще бы все порешали, все сделали бы. Но на самом деле я знаю, что было обращение и ему одним из новых руководителей федерации было отказано. Именно с такими формулировками: «Ну что ты хочешь, это было до нас. Мы за это не отвечаем. Сам дальше разбирайся».

– Звонить Прохорову советовали?

– Михаил Дмитриевич взялся. Да. Женя позвонил Прохорову, и тот взялся за защиту. Но нельзя себя так вести руководству СБР. Нанимать таких тренеров, которые уходят в закат. Или у которых главная задача на тачку сесть и проехать.

– Да, я читал про этого молодого тренера.

– Это уровень сегодняшнего руководства, тренерского состава СБР. Я очень желаю, что бы спортивные результаты в этом сезоне были хорошими. Но…

– Вера в это есть?

– У меня – нет, – сказал Ростовцев.