Владимир Драчев: «По ходу сезона планируем большую ротацию между составами»

Президент СБР Владимир Драчев рассказал об особенностях комплектования сборной в новом сезоне.

– В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону. Какие впечатления от стартов?

– Приятно, что проявляет себя молодежь, появляются новые имена. Мы этим довольны. Интересно прошли эстафеты. Правда, у профессионалов сразу возникли вопросы. Например, почему так много штрафа на огневых рубежах собрали почти все команды?

Надо поработать, понять, почему нет стабильности в этом компоненте. Сборную-то мы соберем, возьмем лучших, а вот в региональных коллективах есть вопросы по стрельбе.

– При этом спортсмены из регионов очень стремятся навязать «сборникам» борьбу.

– Это хорошо. Мы, наоборот, даем сейчас больше возможностей спортсменам из региональных команд проявить себя и попасть в сборную. Сильные атлеты обязательно получат шанс. Есть старты, на которых они могут проявить себя обыграть сборников и по спортивному принципу попасть в команду. Плюс по ходу сезона планируем большую ротацию между составами, выступающими на Кубках мира и IBU, – сказал Драчев.