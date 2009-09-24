Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Драчев: «По ходу сезона планируем большую ротацию между составами»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Владимир Драчев Биатлон

    Президент СБР Владимир Драчев рассказал об особенностях комплектования сборной в новом сезоне.

    – В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России по летнему биатлону. Какие впечатления от стартов?

    – Приятно, что проявляет себя молодежь, появляются новые имена. Мы этим довольны. Интересно прошли эстафеты. Правда, у профессионалов сразу возникли вопросы. Например, почему так много штрафа на огневых рубежах собрали почти все команды?

    Надо поработать, понять, почему нет стабильности в этом компоненте. Сборную-то мы соберем, возьмем лучших, а вот в региональных коллективах есть вопросы по стрельбе.

    – При этом спортсмены из регионов очень стремятся навязать «сборникам» борьбу.

    – Это хорошо. Мы, наоборот, даем сейчас больше возможностей спортсменам из региональных команд проявить себя и попасть в сборную. Сильные атлеты обязательно получат шанс. Есть старты, на которых они могут проявить себя обыграть сборников и по спортивному принципу попасть в команду. Плюс по ходу сезона планируем большую ротацию между составами, выступающими на Кубках мира и IBU, – сказал Драчев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться