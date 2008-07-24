Александр Лукашенко: «У Беларуси много претензий к МОК. Нельзя превращать спорт в часть грязной политики»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением насчет деятельности Международного олимпийского комитета ( ).

«У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро «бронзовеют» люди, находясь на этой должности. И я как руководитель НОК вынужден на очередном мероприятии довести это до сведения международной спортивной общественности.

Нельзя превратить спорт в часть грязной политики. Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым.

Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение.

Мы – за чистый спорт, мы – за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК», – сказал Лукашенко.