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    Александр Лукашенко: «У Беларуси много претензий к МОК. Нельзя превращать спорт в часть грязной политики»

    Теги допинг МОК Александр Лукашенко НОК Беларуси политика Биатлон

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением насчет деятельности Международного олимпийского комитета (МОК).

    «У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро «бронзовеют» люди, находясь на этой должности. И я как руководитель НОК вынужден на очередном мероприятии довести это до сведения международной спортивной общественности.

    Нельзя превратить спорт в часть грязной политики. Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым.

    Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение.

    Мы – за чистый спорт, мы – за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК», – сказал Лукашенко.

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