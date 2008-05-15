Ольга Подчуфарова: «Вероятность моего возвращения есть, но она минимальна»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о том, чем займется после завершения карьеры.

«Спортсмены не бывают бывшими – я продолжаю двигаться, вести активный образ жизни, но профессиональный спорт отходит в сторону.

Единственный человек, перед которым мне стыдно, – мой тренер Юрий Лелин. Он сказал, что понимает меня, хотя это большая потеря. Он видел мое состояние – прежде всего психологическое – и поддержал.

Тренер убежден, что максимум через пару лет я приду в себя функционально. Не буду зарекаться – вероятность возвращения есть, но она минимальна и не раньше, чем через два года. Если сейчас возьмусь за новое дело серьезно и основательно, то не вернусь.

Через месяц после чемпионата России поняла, что весь этот год меня сдерживало не то, что я не реализовалась в спорте, а то, что не было определенности – чем заниматься дальше. Боялась, что уйду в пустоту и потеряюсь.

Но за апрель столько всего назрело, столько людей вдохновили меня на новые действия. И я почувствовала: вот оно, надо ловить момент и спокойно уходить. То, о чем я сейчас думаю, намного интереснее биатлона последних лет – с болью, переживаниями и без результатов.

Поступаю на спортивный менеджмент, плюс планирую организовать спортивный проект с детьми. Не знаю, насколько далеко это зайдет, пусть пока все останется в идеях и мыслях. Но ради этого не жалко бросить биатлон – в жизни много всего интересного», – сказала Подчуфарова.

Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет