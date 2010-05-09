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    Гросс назначен главным тренером мужской сборной Австрии

    Теги Рикко Гросс Людвиг Гредлер сборная Австрии Федерация лыжных видов Австрии сборная Австрии жен Вальтер Гапп Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс официально возглавил мужскую сборную Австрии по биатлону.

    Сегодня Гросс подписал контракт с Федерацией лыжных видов Австрии. На должности главного тренера мужской команды немецкий специалист заменит Райнхарда Гесвайнера. 

    Помощником Гросса будет двукратный призер чемпионатов мира Людвиг Гредлер. С женской командой будет работать Вальтер Гапп.

    «Я с большим нетерпением жду возможности решить новые задачи. В последнее время австрийская команда утратила свои позиции, теперь пришло время в полной мере реализовать потенциал этой очень опытной команды, а также привлечь молодых спортсменов таких, как Феликс Лейтнер, и вернуть высокие позиции в Кубке мира», – сказал Гросс.

    С 2015 года Гросс работал старшим тренером мужской сборной России. До этого специалист сотрудничал с женской командой Германии.

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