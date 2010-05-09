Гросс назначен главным тренером мужской сборной Австрии

Четырехкратный олимпийский чемпион официально возглавил мужскую сборную Австрии по биатлону.

Сегодня Гросс подписал контракт с Федерацией лыжных видов Австрии. На должности главного тренера мужской команды немецкий специалист заменит Райнхарда Гесвайнера.

Помощником Гросса будет двукратный призер чемпионатов мира Людвиг Гредлер. С женской командой будет работать Вальтер Гапп.

«Я с большим нетерпением жду возможности решить новые задачи. В последнее время австрийская команда утратила свои позиции, теперь пришло время в полной мере реализовать потенциал этой очень опытной команды, а также привлечь молодых спортсменов таких, как Феликс Лейтнер, и вернуть высокие позиции в Кубке мира», – сказал Гросс.

С 2015 года Гросс работал старшим тренером мужской сборной России. До этого специалист сотрудничал с женской командой Германии.

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