Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат Родченкова: «Дело Скрипаля – предупреждение для всех осведомителей»

    Теги допинг WADA Григорий Родченков Джим Уолден Биатлон

    Джим Уолден, адвокат осведомителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил о том, что попытка отравления экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля – это «предупреждение для всех осведомителей». 

    «Конечно, мы очень обеспокоены, так как последние происшествия – только самые свежие примеры преступности в России.

    Это долгая история. Пока существует действующий режим, доктор Родченков будет вынужден жить, постоянно оглядываясь. 

    Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности», – заявил Уолден. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться