Адвокат Родченкова: «Дело Скрипаля – предупреждение для всех осведомителей»

Джим Уолден, адвокат осведомителя Всемирного антидопингового агентства ( ) Григория Родченкова, заявил о том, что попытка отравления экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля – это «предупреждение для всех осведомителей».

«Конечно, мы очень обеспокоены, так как последние происшествия – только самые свежие примеры преступности в России.

Это долгая история. Пока существует действующий режим, доктор Родченков будет вынужден жить, постоянно оглядываясь.

Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности», – заявил Уолден.