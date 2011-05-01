Адвокат Родченкова: «Дело Скрипаля – предупреждение для всех осведомителей»

Джим Уолден, адвокат осведомителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, заявил о том, что попытка отравления экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля – это «предупреждение для всех осведомителей».
«Конечно, мы очень обеспокоены, так как последние происшествия – только самые свежие примеры преступности в России.
Это долгая история. Пока существует действующий режим, доктор Родченков будет вынужден жить, постоянно оглядываясь.
Но мы действительно считаем, что он хорошо защищен и находится в безопасности», – заявил Уолден.