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    Родченков подал в суд на Прохорова, Зайцеву, Вилухину и Романову

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг СБР Яна Романова Ольга Вилухина WADA Михаил Прохоров Григорий Родченков Джим Уолден Биатлон

    Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал иск против российского бизнесмена и экс-главы Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова и трех российских спортсменок.

    В конце февраля российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали в суд Нью-Йорка иск о клевете против Родченкова. Их поддержал Прохоров, который взял все финансовые вопросы на себя.

    Родченков заявлял, что биатлонистки на Олимпиаде-2014 в Сочи были вовлечены в допинговую систему, которая якобы существовала в российском спорте. Спортсменки требовали компенсацию в размере 10 млн долларов за моральный ущерб.

    Сегодня адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории подал ходатайство на отклонение иска о клевете, а также встречный иск против спортсменок и бизнесмена.

    «После сегодняшних исков жертва становится охотником. Россия и ее марионетки слишком долго настойчиво нападают на доктора Родченкова.

    Наш сегодняшний судебный иск является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска, который, как я полагаю, предназначался только для того, чтобы определить местоположение доктора Родченкова.

    Истцы и их финансист-олигарх должны были лучше изучить законы штата Нью-Йорк, которые всецело защищают Родченкова от попыток использовать суд в качестве средства запугивания и мести», – сказал Уолден.

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