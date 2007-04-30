Родченков подал в суд на Прохорова, Зайцеву, Вилухину и Романову

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал иск против российского бизнесмена и экс-главы Союза биатлонистов России ( ) Михаила Прохорова и трех российских спортсменок.

В конце февраля российские биатлонистки , Ольга Вилухина и Яна Романова подали в суд Нью-Йорка иск о клевете против Родченкова. Их поддержал Прохоров, который взял все финансовые вопросы на себя.

Родченков заявлял, что биатлонистки на Олимпиаде-2014 в Сочи были вовлечены в допинговую систему, которая якобы существовала в российском спорте. Спортсменки требовали компенсацию в размере 10 млн долларов за моральный ущерб.

Сегодня адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории подал ходатайство на отклонение иска о клевете, а также встречный иск против спортсменок и бизнесмена.

«После сегодняшних исков жертва становится охотником. Россия и ее марионетки слишком долго настойчиво нападают на доктора Родченкова.

Наш сегодняшний судебный иск является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска, который, как я полагаю, предназначался только для того, чтобы определить местоположение доктора Родченкова.

Истцы и их финансист-олигарх должны были лучше изучить законы штата Нью-Йорк, которые всецело защищают Родченкова от попыток использовать суд в качестве средства запугивания и мести», – сказал Уолден.