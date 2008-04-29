Екатерина Аввакумова: «Когда Прокунину не удалось сорвать мой сбор, он сказал корейцам, что я употребляю допинг»

Биатлонистка Екатерина Аввакумова рассказала подробности конфликта с тренером сборной Южной Кореи Андреем Прокуниным.

«Было тяжело общаться с ним на Кубке мира. К этому моменту я уже не особо доверяла ему как человеку. Он всячески пытался мешать нам работать индивидуально, хотя даже корейцы ничего против не имели. Вел себя временами подло, некрасиво.

Например, мы договорились с корейцами, что не поедем в августе на сбор в Новую Зеландию, а вместо этого лучше посидим в Рамзау. Это и дешевле во много раз, и для подготовки лучше. Мы не хотели рисковать и в олимпийский сезон ехать на вкатку туда, где никогда в жизни не были вместо годами проверенного места.

Андрею это не понравилось, он всячески пытался сорвать сбор в Рамзау. Когда ему это не удалось и мы уже были в Австрии, он поднял шум и сказал корейцам, что я употребляю допинг.

Он обвинил меня в том, что я пшикаюсь из баллончиков для астматиков. Дело в том, что весной я очень сильно болела бронхитом. А корейцы очень щепетильно относятся к таким вещам, для них это шок. Поэтому меня срочно отозвали со сбора, сказали: либо приезжаешь прямо сейчас, либо отстраняем от команды.

После бронхита у меня действительно подозревали бронхиальную астму, но обследование показало, что ее нет. После этого я по рекомендации врачей принимала только таблетки от аллергии, которые разрешены и никакого терапевтического исключения для них не требуется. Указывала их во всех анкетах.

Более того, я сообщала об этой проблеме весной и Андрею, и корейцам. Но никто не придал этому значения. А осенью вдруг вспомнили и раздули проблему.

Считаю, со стороны Андрея было подло поднимать эту тему, тем более он и сам был спортсменом», – сказала Аввакумова.