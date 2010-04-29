Дмитрий Губерниев: «Гросс уходит тренировать сборную Австрии, предложений из России нет»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс покидает пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

«Тем временем Рикко Гросс почти договорился с австрийской биатлонной сборной.

Предложений из России нет, Гросс уходит тренировать наших соперников.

Посмотрим. Удачи, Рикко Гросс. Спасибо за совместную работу», – написал Губерниев.

Гросс тренировал россиян с 2015 года, под руководством немецкого специалиста сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира 2017 года.

Рикко Гросс – тренер-манекен. Бесполезнее его в русском биатлоне еще никого не было