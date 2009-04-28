Арбитр CAS, оправдавший 28 россиян, может покинуть суд из-за скандала в IBU

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Реб сообщил, что арбитр Микаэль Гайстлингер может прекратить работу в суде после скандала в Международном союзе биатлонистов ( ).

Гайстлингер входил в состав комиссии, которая оправдала 28 российских спортсменов в деле о возможных нарушениях антидопинговых правил в . Ранее австриец работал в IBU, с 2004 по 2008 год занимал должность генерального секретаря организации.

В начале апреля в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Глава союза , а также генеральный секретарь Николь Реш подозреваются в получении взяток и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Решение в отношении Гайстлингера пока не принято.

Сначала были мотивировочные решения, потом – работа над отчетностью. Нужно посмотреть, какие шаги предпримет совет ICAS», – сказал Реб.