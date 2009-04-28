Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арбитр CAS, оправдавший 28 россиян, может покинуть суд из-за скандала в IBU

    Теги Сочи-2014 сборная России допинг IBU Андерс Бессеберг Микаэль Гайстлингер CAS Николь Реш Матье Реб Биатлон

    Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Реб сообщил, что арбитр Микаэль Гайстлингер может прекратить работу в суде после скандала в Международном союзе биатлонистов (IBU).

    Гайстлингер входил в состав комиссии, которая оправдала 28 российских спортсменов в деле о возможных нарушениях антидопинговых правил в Сочи-2014. Ранее австриец работал в IBU, с 2004 по 2008 год занимал должность генерального секретаря организации.

    В начале апреля в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Глава союза Андерс Бессеберг, а также генеральный секретарь Николь Реш подозреваются в получении взяток и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

    «Решение в отношении Гайстлингера пока не принято.

    Сначала были мотивировочные решения, потом – работа над отчетностью. Нужно посмотреть, какие шаги предпримет совет ICAS», – сказал Реб.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться