Тренер Моисеевой: «Молодые биатлонистки и выпивают, и живут с мальчиками, но Анна очень скромная, не могу ей не верить»

Елена Устинова, личный тренер российской биатлонистки Анны Моисеевой, поделилась мнением насчет ситуации с домогательствами к ее подопечной со стороны тренера Сергея Тутмина.

«Это не единичный случай. Но ни одна девочка сейчас про это не расскажет. Я утверждать ничего не могу, потому что с моей стороны будет клевета.

Про это она не говорит, но 7 апреля Аня Моисеева написала заявление в Следственный комитет России. До вчерашнего дня это заявление, видимо, на полочке где-то пылилось. Теперь же, когда обо всем узнали СМИ, расследование точно будет проведено.

– А кто посоветовал Анне обратиться в СМИ?

– Ну, про эту ситуацию рассказала Анфиса Анатольевна Резцова. Она растормошила всех, поскольку реакции до вчерашнего дня не было никакой.

– Я был свидетелем вульгарного, и это еще корректное слово, поведения старших девушек из сборной Московской области в Саранске на сборах.

– Я могу подтвердить, что это, к сожалению, очень острая проблема среди старшего возраста. Девушки и выпивают, и живут с мальчиками. И даже выкладывают какие-то вещи в социальные сети. На сборе в Екатеринбурге одну пару даже вместе вынуждены были поселить. Но в Саранске именно на том первенстве я ничего такого не видела.

– Получается, что версия Тутмина с провокацией имеет право на жизнь? Можно было пригрозить тренеру полицией. Моисеева этого не сделала.

– Не сделала. Она очень скромная девочка. Настолько скромная, что я от нее ни разу даже грубого слова не слышала, сколько с ней работаю.

В школе до 11-го класса училась отлично, а в этом учебном году стали четверки проскакивать – ее просто не было на занятиях, постоянно то на сборах, то на соревнованиях.

И в отношении к спорту у Ани была цель стать лучшей. Вела все дневники, записывала каждую тренировку. Была бы другая девочка на ее месте, еще можно было бы усомниться. В отношении Ани – нет. Не верить ей я не могу.

– Вы считаете Сергея Тутмина виновным?

– Этот ответ дадут компетентные органы. Мое мнение – да. Как минимум в шантаже», – сказала Устинова.

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