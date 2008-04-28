Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренер Моисеевой: «Молодые биатлонистки и выпивают, и живут с мальчиками, но Анна очень скромная, не могу ей не верить»

    Теги сборная России жен происшествия Сергей Тутмин Анна Моисеева Елена Устинова Биатлон

    Елена Устинова, личный тренер российской биатлонистки Анны Моисеевой, поделилась мнением насчет ситуации с домогательствами к ее подопечной со стороны тренера Сергея Тутмина.

    «Это не единичный случай. Но ни одна девочка сейчас про это не расскажет. Я утверждать ничего не могу, потому что с моей стороны будет клевета.

    Про это она не говорит, но 7 апреля Аня Моисеева написала заявление в Следственный комитет России. До вчерашнего дня это заявление, видимо, на полочке где-то пылилось. Теперь же, когда обо всем узнали СМИ, расследование точно будет проведено.

    А кто посоветовал Анне обратиться в СМИ?

    – Ну, про эту ситуацию рассказала Анфиса Анатольевна Резцова. Она растормошила всех, поскольку реакции до вчерашнего дня не было никакой.

    Я был свидетелем вульгарного, и это еще корректное слово, поведения старших девушек из сборной Московской области в Саранске на сборах.

    – Я могу подтвердить, что это, к сожалению, очень острая проблема среди старшего возраста. Девушки и выпивают, и живут с мальчиками. И даже выкладывают какие-то вещи в социальные сети. На сборе в Екатеринбурге одну пару даже вместе вынуждены были поселить. Но в Саранске именно на том первенстве я ничего такого не видела.

    Получается, что версия Тутмина с провокацией имеет право на жизнь? Можно было пригрозить тренеру полицией. Моисеева этого не сделала.

    – Не сделала. Она очень скромная девочка. Настолько скромная, что я от нее ни разу даже грубого слова не слышала, сколько с ней работаю.

    В школе до 11-го класса училась отлично, а в этом учебном году стали четверки проскакивать – ее просто не было на занятиях, постоянно то на сборах, то на соревнованиях.

    И в отношении к спорту у Ани была цель стать лучшей. Вела все дневники, записывала каждую тренировку. Была бы другая девочка на ее месте, еще можно было бы усомниться. В отношении Ани – нет. Не верить ей я не могу.

    Вы считаете Сергея Тутмина виновным?

    – Этот ответ дадут компетентные органы. Мое мнение – да. Как минимум в шантаже», – сказала Устинова.

    Тренер предлагал спортсменке помощь в обмен на секс. Новый ад в русском биатлоне

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться