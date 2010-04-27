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    Представитель Минспорта: «Надо посмотреть, что из себя представляет эта 17-летняя девушка. Может быть, она провоцировала тренера?»

    Теги Министерство спорта России Сергей Тутмин Анна Моисеева Биатлон

    Представитель Министерства спорта России заявил, что биатлонистка Анна Моисеева, заявившая о домогательствах со стороны тренера Сергея Тутмина, могла спровоцировать мужчину. 

    «В начале надо доказать факты, что это действительно произошло. Надо посмотреть, что из себя представляет эта 17-летняя девушка. Может быть, она провоцировала тренера?

    По международному опыту мы видим, насколько мир сейчас полон лживой информации. Поэтому и существует следственная служба, которая должна ориентироваться не только на закон, но еще элементы морали должны присутствовать. Ведь от этого зависит судьба людей, которые якобы пострадали или действительно пострадали.

    В данной ситуации министерство спорта не является компетентным органом, чтобы давать комментарии до стадии расследования и какие-либо санкции применять», – цитирует слова источника НСН.

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