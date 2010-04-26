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    «Я, в отличие от тех, кто сводит все к скандалу, на детских соревнованиях в пьяном виде не валяюсь». Нуждов – о критике со стороны Резцовой

    Теги сборная России жен происшествия Анфиса Резцова Алексей Нуждов Сергей Тутмин Анна Моисеева Биатлон

    Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов завил, что трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова пытается отомстить ему за то, что он сменил ее в должности главы организации.

    Ранее Резцова заявила, что Нуждов знал о том, что тренер Сергей Тутмин домогался до несовершеннолетних спортсменок.

    «У Анфисы Анатольевны Резцовой — это крах биатлона в Московской области, наступивший, когда она не избралась на очередной президентский срок. До этого же все было отлично?

    Если Анфиса Анатольевна говорит, что Нуждов всех спровоцировал и всячески поощряет домогательства к детям – это неправда. Я, в отличие от тех, кто пытается свести все в сторону скандала, не пью, не курю и в пьяном виде не валяюсь во время награждений на детских соревнованиях.

    Я взял федерацию почти четыре года назад. Резцова до меня восемь лет ее возглавляла. Она двух единственных спортсменов от Московской области, своих дочерей, благополучно отправила в другой регион – в Ханты-Мансийск.

    А теперь прямым текстом всем говорит: «Мне нужно отомстить Нуждову». Наверное, сейчас удачный момент, но это не значит, что я на стороне Тутмина и призываю совершать такие поступки. Этого нет и не будет в нашей федерации.

    Не Резцовой требовать: «Я приду, пусть они передо мной ответят». Все, кто надо, давно ответили. А она думает, что мы каждый день должны перед ней отвечать… В перерывах между ее отдыхом и тяжелыми думскими заседаниями.

    Я бы хотел, чтобы у СМИ был объективный подход. Если кто-то хочет уволить человека по статье – для этого есть правоохранительные органы. Материалы переданы, меры приняты – что еще нужно?» – сказал Нуждов.

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