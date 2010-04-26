«Я, в отличие от тех, кто сводит все к скандалу, на детских соревнованиях в пьяном виде не валяюсь». Нуждов – о критике со стороны Резцовой

Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов завил, что трехкратная олимпийская чемпионка пытается отомстить ему за то, что он сменил ее в должности главы организации.

Ранее Резцова заявила, что Нуждов знал о том, что тренер Сергей Тутмин домогался до несовершеннолетних спортсменок.

«У Анфисы Анатольевны Резцовой — это крах биатлона в Московской области, наступивший, когда она не избралась на очередной президентский срок. До этого же все было отлично?

Если Анфиса Анатольевна говорит, что Нуждов всех спровоцировал и всячески поощряет домогательства к детям – это неправда. Я, в отличие от тех, кто пытается свести все в сторону скандала, не пью, не курю и в пьяном виде не валяюсь во время награждений на детских соревнованиях.

Я взял федерацию почти четыре года назад. Резцова до меня восемь лет ее возглавляла. Она двух единственных спортсменов от Московской области, своих дочерей, благополучно отправила в другой регион – в Ханты-Мансийск.

А теперь прямым текстом всем говорит: «Мне нужно отомстить Нуждову». Наверное, сейчас удачный момент, но это не значит, что я на стороне Тутмина и призываю совершать такие поступки. Этого нет и не будет в нашей федерации.

Не Резцовой требовать: «Я приду, пусть они передо мной ответят». Все, кто надо, давно ответили. А она думает, что мы каждый день должны перед ней отвечать… В перерывах между ее отдыхом и тяжелыми думскими заседаниями.

Я бы хотел, чтобы у СМИ был объективный подход. Если кто-то хочет уволить человека по статье – для этого есть правоохранительные органы. Материалы переданы, меры приняты – что еще нужно?» – сказал Нуждов.

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