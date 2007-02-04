Паунд удивлен, что дело по Сочи-2014 в CAS рассматривал арбитр, поддержавший присоединение Крыма к России

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд удивился выбору коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая оправдала 28 россиян по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.
Одним из судей был австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (IBU). Австриец публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.
«Если кто-то из коллегии делает политические заявления, то в этом нужно разобраться», – отметил Паунд.
Помимо Гайстлингера, в состав панели CAS входили профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран).
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