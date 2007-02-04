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    Паунд удивлен, что дело по Сочи-2014 в CAS рассматривал арбитр, поддержавший присоединение Крыма к России

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Ричард Паунд сборная России сборная России жен IBU WADA CAS политика

    Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд удивился выбору коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая оправдала 28 россиян по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Одним из судей был австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (IBU). Австриец публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.

    «Если кто-то из коллегии делает политические заявления, то в этом нужно разобраться», – отметил Паунд.

    Помимо Гайстлингера, в состав панели CAS входили профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран).

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