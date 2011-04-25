Жуков намерен переизбираться на третий срок в должности главы ОКР

Президент Олимпийского комитета России ( ) Александр Жуков намерен переизбираться на третий срок, сообщают «Известия» со ссылкой на собственной источник.

«Свои кандидатуры на выборы выдвинут и Станислав Поздняков. Именно между ними развернется основная борьба на президентское кресло, хотя наверняка будет еще два кандидата.

Перспективы Жукова и Позднякова сейчас оценивать трудно – до 29 мая многое может измениться», – рассказал источник.

Сегодня стало известно, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинула кандидатуру Позднякова. Срок подачи заявок истекает 14 мая, выборы главы ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.

Жуков занимает пост президента ОКР с 20 мая 2010 года.