Антон Шипулин: «Устал от безосновательных нападок Тихонова на меня и тренеров»

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о критике Александра Тихонова в свой адрес.

– Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал тебя. Призвал выгнать тебя и твоих тренеров из сборной. Между вами конфликт?

– Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Он и Анфиса Резцова – люди, безусловно,заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит. Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить – будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории.

– Вы же вроде нормально общались совсем недавно.

– Общались – это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил – начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата.

Если ты такой сильный и умный,возьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногами,и докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать,что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего.

– Дмитрий Малышко сказал, что из-за «большого числа тренеров сборная разбита на небольшие группы спортсменов, и каждая группа пытается конкурировать между собой».

– Конкуренция в команде – это всегда хорошо, но она должна быть правильной. Не должно быть такого, что ты борешься за место, а потом не получаешь его, хотя заслужил. Дима, например, заслужил. Результатами доказал, что он сильнее многих, а его в сборную не позвали. Бедный Алексей Волков, которого постоянно выкидывают из команды! Таких необъяснимых поступков точно не должно быть. Я надеюсь, что больше и не будет! – рассказал Шипулин.