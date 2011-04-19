Федерация биатлона Московской области выдвинула Драчева в президенты СБР

Федерация биатлона Московской области (ФБМО) выдвинула Владимира Драчева в президенты СБР.

«16 апреля 2018 года состоялась собрание Правления ФБМО на котором были приняты следующие решения:

1. Выдвинуть кандидатом на должность Президента СБР Драчева Владимира Петровича;

2. В состав Совета СБР – Раменского Геннадия Михайловича;

3. В состав Правления СБР – Нуждова Алексея Викторовича;

4. В состав контрольно-ревизионной комиссии СБР – Черняеву Галину Александровну;

5. Делегатом на отчетно-выборную конференцию СБР – Аникееву Татьяну Петровну», – говорится в сообщении ФБМО.

Ожидается, что конкуренцию на выборах президента СБР Драчеву составят Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.