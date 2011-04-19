Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Федерация биатлона Московской области выдвинула Драчева в президенты СБР

    Теги СБР Владимир Драчев Федерация биатлона Москвы Алексей Нуждов Биатлон

    Федерация биатлона Московской области (ФБМО) выдвинула Владимира Драчева в президенты СБР.

    «16 апреля 2018 года состоялась собрание Правления ФБМО на котором были приняты следующие решения: 

    1. Выдвинуть кандидатом на должность Президента СБР Драчева Владимира Петровича;

    2. В состав Совета СБР – Раменского Геннадия Михайловича;

    3. В состав Правления СБР – Нуждова Алексея Викторовича;

    4. В состав контрольно-ревизионной комиссии СБР – Черняеву Галину Александровну;

    5. Делегатом на отчетно-выборную конференцию СБР – Аникееву Татьяну Петровну», – говорится в сообщении ФБМО.

    Ожидается, что конкуренцию на выборах президента СБР Драчеву составят Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.

    Опрос

    За кого бы вы проголосовали на выборах президента СБР?

    4155 голосов
    • Владимир Драчев
      42%
    • Виктор Майгуров
      36%
    • Кто-то другой
      22%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться