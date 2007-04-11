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    Габриэла Коукалова: «Тренер юниорской сборной говорил мне, что я жирная, как свинья. Тогда у меня началась анорексия»

    Теги сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Биатлон

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что десять лет страдала от анорексии.

    По ее словам, болезнь началась после того, как тренер юниорской сборной Чехии стал обвинять ее в лишнем весе.

    «Может, он не имел в виду ничего плохого. Возможно, у него просто было мало знаний о физиологии девочек. Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная, как свинья.

    Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: «Посмотри, как ты ужасно выглядишь». После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз.

    Потом я пыталась сбросить вес всеми возможными способами. Я прошла через все диеты, какие только существуют. Во время выступлений я также следила за весом. Если бежала нормально – позволяла себе завтрак и ланч, но все равно обходилась без обеда», – рассказала Коукалова.

    Бывали дни, когда спортсменку рвало по восемь раз в день. А иногда она вообще ничего не ела целыми днями, только пила воду.

    «Это было ужасно, мне так стыдно это вспоминать... И очень сложно об этом говорить. В итоге я смогла взять медали в Сочи-2014, но так ослабла, что вернулась к нормальному питанию. И сразу же опять набрала вес. Потом попыталась сбросить его, и у меня опять начались проблемы», – сказала Коукалова.

    Эксперт по питанию Рихард Пфлегер, к которому в 2015 году обратилась Коукалова, считает, что спортсменка скорее страдала от булимии, чем от анорексии.

    «Это была скорее булимия. Это не классическая анорексия. У нее было так – она съедала что-то, из-за чего чувствовала вину и впадала в отчаяние.

    Потом она доводила свой организм практически до анорексии. Скорее всего, все ее проблемы носили психосоматический характер», – отметил Пфлегер.

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