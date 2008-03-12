Сергей Коновалов: «Сейчас можно уверенно говорить, что в Осло мы сможем бороться за самые высокие места»

Старший тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал выступление россиянок на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Да, сегодня была не лучшая гонка в исполнении Юрловой. Не скажу, что она была провальной. Но все-таки по одному промаху на первых трех рубежах – это абсолютно не ее стрельба.

На мой взгляд, у Кати после эстафеты, когда она достаточно сложно проводила стрельбу стоя в первой половине и лежа во второй половине гонки, отложился определенный отпечаток. И сегодня она выходила на старт, мне кажется, с оглядкой на вчерашний день. Начинала работать и, к сожалению, допускала ошибки. Не сказать, что сильно грубые, – это были габаритные промахи. Но как бы то ни было, в протоколе об этом не говорится. Что касается хода, то я думаю, что она ровно выступает. У нее нормальное состояние, но эти три рубежа ее отбросили. Поэтому она боролась только за двадцатое место.

Что касается общего впечатления от выступления команды на этапе в Контиолахти, то вчерашний день нас порадовал, конечно. Особенно в смешанной эстафете, где выступали и Даша Виролайнен. Нечасто получается в смешанных эстафетах передавать ребятам эстафету на лидирующих позициях, в борьбе. Это и тренеры мужской команды отмечали.

С таким выступлением девчонок можно поздравить. Они навязали очень серьезную борьбу в непростых погодных условиях – при переменчивом ветре они справились, взяли на каждом рубеже всего по одному допу. Я считаю, что в плане стрельбы они выглядели очень достойно. Соответственно итоговый результат такой же.

В целом ощущение от этапа неплохое. Все-таки мы пропустили Олимпийские игры, и сложно было оценивать состояние до этих стартов. Но сейчас можно уверенно говорить, что в Осло мы сможем бороться за самые высокие места», – рассказал Коновалов.

Видео: Калашников Media