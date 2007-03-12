Ванесса Хинц: «Всегда мечтала отстрелять 4 рубежа без промахов»

Немецкая биатлонистка , одержавшая победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, поделилась эмоциями после своего выступления в гонке.

«Я всегда мечтала пробежать гонку с четырьмя огневыми рубежами и отстреляться без промахов, сегодня мне наконец это удалось! До сих пор не могу в это поверить! Мне часто удавалось оказываться близко к подиуму, и я знала, что когда-нибудь смогу на него взобраться.

Сегодня я сказала себе: «Хорошо, давай попробуем, и если все получится, будет здорово. А если нет, будет ведь следующий сезон, другие гонки». Теперь я на подиуме, и это сумасшествие!

Франциска Пройсс празднует день рождения сегодня, перед гонкой мы шутили, и я сказала ей, что постараюсь сделать то же самое, что ей удалось в масс-старте на чемпионате мира в Контиолахти. И это стало реальностью», – сказала Хинц.