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    Ванесса Хинц: «Всегда мечтала отстрелять 4 рубежа без промахов»

    Теги Кубок мира сборная Германии жен Ванесса Хинц

    Немецкая биатлонистка Ванесса Хинц, одержавшая победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, поделилась эмоциями после своего выступления в гонке. 

    «Я всегда мечтала пробежать гонку с четырьмя огневыми рубежами и отстреляться без промахов, сегодня мне наконец это удалось! До сих пор не могу в это поверить! Мне часто удавалось оказываться близко к подиуму, и я знала, что когда-нибудь смогу на него взобраться. 

    Сегодня я сказала себе: «Хорошо, давай попробуем, и если все получится, будет здорово. А если нет, будет ведь следующий сезон, другие гонки». Теперь я на подиуме, и это сумасшествие!

    Франциска Пройсс празднует день рождения сегодня, перед гонкой мы шутили, и я сказала ей, что постараюсь сделать то же самое, что ей удалось в масс-старте на чемпионате мира в Контиолахти. И это стало реальностью», – сказала Хинц. 

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