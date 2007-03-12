Дмитрий Васильев: «Очевидно, что нынешний сезон для сборной России получился провальным»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением насчет проблем в российском биатлоне.

«Вопросы надо задавать действующему президенту СБР, его пока никто не переизбирал. Совершенно очевидно, что нынешний сезон получился провальным. Надо садиться и думать, как дальше управлять процессом.

Прежде всего, должно быть четкое понимание системы управления. Нельзя сказать, что ее не было, но очевидно, что она дала сбой. На протяжении последних четырех лет наши результаты становились все хуже.

Надо разбираться, кто управлял процессом не только в СБР, но и в спорта. Кто давал рекомендации тренерскому штабу, как надо тренировать. Хочется услышать этих людей», – сказал Васильев.