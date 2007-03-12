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    Дарья Виролайнен: «Было очень обидно, что даже Гросс не верил в россиян на Олимпиаде»

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Дарья Виролайнен

    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказал об атмосфере в основной команде.

    «Да, не получилось у наших ребят на Олимпиаде, ситуация была не совсем хорошая. Хотя я смотрела Игры и надеялась до последнего, что все-таки в смешанной эстафете наши поборются.

    Было очень обидно слышать от того же Рикко Гросса, что для нас лучшим местом будет шестое. Это очень обидно и досадно. Даже тренер, который готовил ребят, не верил в них.

    Я никому не писала, не звонила. Да, наверное, сейчас я об этом жалею. Нужно было поддерживать ребят. У меня самой было такое состояние, что ничего не хотелось. В принципе никто и меня не поддерживал, кроме родственников.

    У нас нет сплоченности в команде. В этом году я два раза ездила на Кубок IBU, в прошлом году провела там весь сезон. Там сплоченности намного больше. Нет напряжения, нет такого, что каждый сам за себя, больше позитива. В основной сборной такая ситуация уже года три», – сказала Виролайнен в эфире телеканала «Матч ТВ».

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