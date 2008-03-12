Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Услугина одержала победу, Павлова – 3-я

Российская биатлонистка Ирина Услугина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Увате. Тройку призеров замкнула ее соотечественница Евгения Павлова.

Кубок IBU

7-й этап

Уват, Россия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Ирина Услугина (Россия) – 47.58,5 (0+0+0+1)

2. Юлия Журавок (Украина) – 27,5 (0+0+0+0)

3. Евгения Павлова (Россия) – 1.08,2 (0+1+0+0)

4. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.31,3 (0+2+0+0)

5. Алексия Рунггальдир (Италия) – 2.47,4 (1+1+0+0)

6. Юлия Швайгер (Австрия) – 2.47,5 (0+0+1+1)

7. Анастасия Егорова (Россия) – 3.05,6 (1+1+0+2)...

9. Энора Латюльер (Франция) – 3.10,0 (0+2+1+1)

10. Тамара Воронина (Россия) – 3.11,2 (0+1+1+0)...

13. Ольга Абрамова (Украина) – 3.31,3 (0+1+0+2)...

15. Надин Хорхлер (Германия) – 4.01,4 (0+0+1+2)

16. Хло Шевалье (Франция) – 4.16,7 (0+0+1+4)...

20. Маргарита Васильева (Россия) – 4.47,9 (0+0+0+3)...

27. Луиза Куммер (Германия) – 6.14,2 (2+0+1+1)...

38 Кристина Резцова (Россия) – 9.09,4 (2+2+0+4)

