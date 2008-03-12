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    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Услугина одержала победу, Павлова – 3-я

    Теги сборная России жен сборная Германии жен сборная Франции жен результаты сборная Украины жен Кубок IBU сборная Италии жен сборная Австрии жен Каролин Хорхлер Алексия Рунггальдир Надин Хорхлер Ирина Услугина (Трусова) Ольга Абрамова Энора Латюльер Луиза Куммер Евгения Павлова Юлия Журавок Кристина Резцова Хло Шевалье Тамара Воронина Маргарита Васильева Юлия Швайгер Анастасия Егорова

    Российская биатлонистка Ирина Услугина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Увате. Тройку призеров замкнула ее соотечественница Евгения Павлова.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Уват, Россия

    Женщины

    Индивидуальная гонка

    1. Ирина Услугина (Россия) – 47.58,5 (0+0+0+1)
    2. Юлия Журавок (Украина) – 27,5 (0+0+0+0)
    3. Евгения Павлова (Россия) – 1.08,2 (0+1+0+0)
    4. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.31,3 (0+2+0+0)
    5. Алексия Рунггальдир (Италия) – 2.47,4 (1+1+0+0)
    6. Юлия Швайгер (Австрия) – 2.47,5 (0+0+1+1)
    7. Анастасия Егорова (Россия) – 3.05,6 (1+1+0+2)...
    9. Энора Латюльер (Франция) – 3.10,0 (0+2+1+1)
    10. Тамара Воронина (Россия) – 3.11,2 (0+1+1+0)...
    13. Ольга Абрамова (Украина) – 3.31,3 (0+1+0+2)...
    15. Надин Хорхлер (Германия) – 4.01,4 (0+0+1+2)
    16. Хло Шевалье (Франция) – 4.16,7 (0+0+1+4)...
    20. Маргарита Васильева (Россия) – 4.47,9 (0+0+0+3)...
    27. Луиза Куммер (Германия) – 6.14,2 (2+0+1+1)...
    38 Кристина Резцова (Россия) – 9.09,4 (2+2+0+4)

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