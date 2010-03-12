Российская биатлонистка Татьяна Акимова не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Татьяна попросила дать ей возможность отдохнуть, поскольку чувствует себя после Игр полностью опустошенной. Мы решили не проводить в связи с этим никаких замен, а ограничить состав команды пятью спортсменками, хотя первоначально планировали заявить на этап шестерых.

Соответственно в Контиолахти выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко. Все они сейчас находятся на сборе в Санкт-Петербурге и 5 марта отправятся в Финляндию», – рассказал тренер сборной Сергей Коновалов.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта.