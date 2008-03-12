Ульяна Кайшева: «Моя проблема – медленное начало. Сегодня решила исправить это»

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева оценила свое выступление в спринте Контиолахти.

«Моя проблема – медленное начало. Сегодня решила исправить это. По-видимому, это у меня было не медленное начало, а правильная раскладка. В следующие разы буду начинать чуть медленнее, чтобы не было такого западения. Я следовала плану, понимала, что не нужно пешеходить с первых кругов, работала в подъемы. Не бросалась с самого начала.

Сегодня были проблемы с руками, поэтому был промах на стойке – от сильного напряжения дергались руки.

Буду очень рада, если окажусь на первом этапе в эстафете. Я люблю контактную борьбу, это меня заряжает и я показываю хорошую скорость. Дома получилось побыть неделю, я не чувствую физическую усталость. Форма? Да не очень пока», – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».