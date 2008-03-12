Ветле Шостад Кристиансен: «Уват – очень милое место. Все люди вокруг приветливые»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился впечатлениями от российского города Уват, в котором с 10 по 11 марта будет проходить седьмой этап Кубка IBU.
«Добираться пришлось довольно долго. Но организовали всё здорово. Нас везде встречали, сопровождали. Так что рад быть здесь.
– Какие первые впечатления?
– Очень милое место, хороший биатлонный комплекс. Все люди вокруг приветливые.
– Какие задачи?
– У норвежской команды всегда веселые цели. Постараться показать максимум в Увате, после чего отправимся в Ханты-Мансийск на финальный этап Кубка IBU», – рассказал Кристиансен.