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    Ветле Шостад Кристиансен: «Уват – очень милое место. Все люди вокруг приветливые»

    Теги сборная Норвегии Кубок IBU Ветле Шостад Кристиансен

    Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился впечатлениями от российского города Уват, в котором с 10 по 11 марта будет проходить седьмой этап Кубка IBU. 

    «Добираться пришлось довольно долго. Но организовали всё здорово. Нас везде встречали, сопровождали. Так что рад быть здесь.

    – Какие первые впечатления?

    – Очень милое место, хороший биатлонный комплекс. Все люди вокруг приветливые.

    – Какие задачи?

    – У норвежской команды всегда веселые цели. Постараться показать максимум в Увате, после чего отправимся в Ханты-Мансийск на финальный этап Кубка IBU», – рассказал Кристиансен. 

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