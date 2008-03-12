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    Рикко Гросс: «Шипулин в хорошей форме, но мы не можем рассуждать, мог ли он выиграть на Олимпиаде»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс после победы Антона Шипулина в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти заявил, что ситуация для команды России по-прежнему остается сложной. 

    «Сегодня была отличная гонка – мы выиграли. Но для всей команды ситуация все еще сложная, потому что нас не было на Олимпийских играх.

    Да, Антон Шипулин сейчас находится в хорошей форме. Однако мы не можем рассуждать, что он мог бы выиграть и на Олимпиаде тоже. Поэтому рады сегодняшнему золоту», – сказал Гросс. 

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