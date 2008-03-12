Рикко Гросс: «Шипулин в хорошей форме, но мы не можем рассуждать, мог ли он выиграть на Олимпиаде»

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти заявил, что ситуация для команды России по-прежнему остается сложной.

«Сегодня была отличная гонка – мы выиграли. Но для всей команды ситуация все еще сложная, потому что нас не было на Олимпийских играх.

Да, Антон Шипулин сейчас находится в хорошей форме. Однако мы не можем рассуждать, что он мог бы выиграть и на Олимпиаде тоже. Поэтому рады сегодняшнему золоту», – сказал Гросс.