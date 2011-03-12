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    Олимпийская спортивная конфедерация Германии вручила Хаузер приз за честную игру

    Теги Кубок мира сборная Германии жен сборная Австрии жен Лиза Тереза Хаузер Ванесса Хинц

    Олимпийская спортивная конфедерация Германии совместно с Ассоциацией спортивных журналистов страны вручили премию Fair Play Prize of German Sports австрийской биатлонистке Лизе Терезе Хаузер.

    Приз за честную игру достался спортсменке после ее поступка во время масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе в сезоне-2016/17. Хаузер случайно сломала палку немецкой биатлонистке Ванессе Хинц, после чего отдала ей свою.

    Австрийка продолжила гонку с одной палкой, но не справилась с очередным подъемом и была вынуждена сойти с дистанции.

    Жюри отметило, что Хаузер, несмотря на то, что гонка была в самом разгаре, была обеспокоена тем, что ее соперница оказалось в невыгодном положении по ее вине.

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