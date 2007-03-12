IBU временно отстранил врача сборной Казахстана

Международный союз биатлонистов ( ) временно отстранил врача сборной Казахстана Хоссилбека Тагаева.

20 января, во время этапа Кубка мира в Антхольце итальянская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана. В комнате доктора Тагаева были обнаружены упаковки с преднизалоном, который является запрещенным веществом.

В соответствии с антидопинговыми правилами Тагаев был временно отстранен от участия в мероприятиях, проходящих под эгидой IBU. Национальная федерация биатлона Казахстана также обязана временно отстранить его от работы в сборной.