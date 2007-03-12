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    IBU временно отстранил врача сборной Казахстана

    Теги допинг IBU сборная Казахстана сборная Казахстана жен

    Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил врача сборной Казахстана Хоссилбека Тагаева.

    20 января, во время этапа Кубка мира в Антхольце итальянская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана. В комнате доктора Тагаева были обнаружены упаковки с преднизалоном, который является запрещенным веществом.

    В соответствии с антидопинговыми правилами Тагаев был временно отстранен от участия в мероприятиях, проходящих под эгидой IBU. Национальная федерация биатлона Казахстана также обязана временно отстранить его от работы в сборной.

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