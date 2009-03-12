Эрик Лессер: «Россия не сделала ничего в борьбе с допингом. Но мы поедем в Тюмень, потому что любим биатлон»

Немецкий биатлонист поделился мнением насчет проведения этапа Кубка мира в России.

«По-моему, РУСАДА и Союз биатлонистов России ( ) сделали недостаточно для того, чтобы пролить свет на допинговое дело. На протяжении последних лет и различные комиссии обнаружили множество доказательств наличия допинговой системы в России.

Но и СБР не сделали ничего в плане борьбы с допингом. Московская антидопинговая лаборатория все еще не имеет лицензии, чиновники остались на своих местах. Ехать в Россию и праздновать там финал сезона после все этих проблем – неправильный знак.

Я прочитал пресс-релиз , и до сих пор не понимаю, почему они решили оставить этап в Тюмени. Потому что надо порадовать российских болельщиков, а организаторы уверены в том, что обеспечат нам безопасность? Что ж, если это реальные причины, почему этап остался в Тюмени, то я не считаю их весомыми.

У нас была дискуссия насчет этого с нашей федераций, мы решили ехать в Тюмень. Спорт – это главный приоритет, мы хотим выступать. Надеемся, что хорошо проявим себя в России. Выступим как чистые спортсмены.

Плохо, что IBU поставил нас в такую ситуацию. Политика – не наша работа. Наша задача – быть спортсменами, соревноваться друг с другом. Если мы не поедем, то это будет неправильно, ведь мы любим наш спорт. Но если поедем в Тюмень, то, возможно, дадим неправильный знак IBU», – заявил Лессер.