Станислав Поздняков: «Поведение некоторых россиян на Играх-2018 выявило низкий уровень знаний антидопинговых правил»

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что поведение некоторых российских спортсменов в Пхенчхане-2018 выявило низкий уровень знаний антидопинговых правил.

«Проводилась разъяснительная работа по антидопингу со спортсменами и тренерами. Из 150 проб две оказались положительными.

Для восстановления подлинных причин произошедшего требуется комплексное расследование.

Поведение ряда спортсменов выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил», – сказал Поздняков.

В Пхенчхане-2018 положительные допинг-пробы сдали керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.