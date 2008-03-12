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    Станислав Поздняков: «Поведение некоторых россиян на Играх-2018 выявило низкий уровень знаний антидопинговых правил»

    Теги допинг сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что поведение некоторых российских спортсменов в Пхенчхане-2018 выявило низкий уровень знаний антидопинговых правил.

    «Проводилась разъяснительная работа по антидопингу со спортсменами и тренерами. Из 150 проб две оказались положительными.

    Для восстановления подлинных причин произошедшего требуется комплексное расследование.

    Поведение ряда спортсменов выявило крайне низкий уровень знаний антидопинговых правил», – сказал Поздняков.

    В Пхенчхане-2018 положительные допинг-пробы сдали керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

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