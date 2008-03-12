Доминик Ландертингер: «Бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени немыслимо»

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер поделился впечатлениями об Олимпийских играх-2018, а также сообщил, что считает бойкот тюменского этапа Кубка мира бессмысленным.

«Вероятность завоевания медали на Играх была очень мала после всех сложностей во время подготовки. После проблем с межпозвоночной грыжей я просто хотел снова участвовать в гонках. Я знал, что возможность завоевать медали у меня есть только в индивидуальной гонке. При чистой стрельбе я мог рассчитывать на результат, несмотря на более слабый ход.

– Отстранение Олимпийского комитета России было снято после окончания Игр. Тем не менее, некоторые страны приняли решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Вас касается эта тема?

– Точно нет. Я буду там стартовать. Для меня это был бы отказ делать свою работу, это немыслимо. Все страсти вокруг этого должны наконец улечься. С этой историей пора покончить.

– 29 лет не возраст в циклических видах спорта. Вы думаете об участии в Олимпиаде-2022 в Пекине?

– Если организм мне позволит, я определенно хотел бы попытаться. Я бы даже задумался о еще одном-двух сезонах после, мне бы это подошло.

– Вы сожалеете, что королю биатлона Уле Эйнару Бьорндалену не позволили выступить в Южной Корее?

– Я думаю, ему не нужно принимать это близко к сердцу. Любой человек, у которого столько достижений, может спать спокойно», – рассказал Ландертингер.