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    Доминик Ландертингер: «Бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени немыслимо»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Австрии Пхенчхан-2018 Доминик Ландертингер

    Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер поделился впечатлениями об Олимпийских играх-2018, а также сообщил, что считает бойкот тюменского этапа Кубка мира бессмысленным. 

    «Вероятность завоевания медали на Играх была очень мала после всех сложностей во время подготовки. После проблем с межпозвоночной грыжей я просто хотел снова участвовать в гонках. Я знал, что возможность завоевать медали у меня есть только в индивидуальной гонке. При чистой стрельбе я мог рассчитывать на результат, несмотря на более слабый ход.

    – Отстранение Олимпийского комитета России было снято после окончания Игр. Тем не менее, некоторые страны приняли решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Вас касается эта тема?

    – Точно нет. Я буду там стартовать. Для меня это был бы отказ делать свою работу, это немыслимо. Все страсти вокруг этого должны наконец улечься. С этой историей пора покончить. 

    – 29 лет не возраст в циклических видах спорта. Вы думаете об участии в Олимпиаде-2022 в Пекине?

    – Если организм мне позволит, я определенно хотел бы попытаться. Я бы даже задумался о еще одном-двух сезонах после, мне бы это подошло.

    – Вы сожалеете, что королю биатлона Уле Эйнару Бьорндалену не позволили выступить в Южной Корее?

    – Я думаю, ему не нужно принимать это близко к сердцу. Любой человек, у которого столько достижений, может спать спокойно», – рассказал Ландертингер. 

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