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    Объявлен состав сборной Франции на этапы Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене

    Теги Симон Фуркад Кубок мира сборная Франции сборная Франции жен Мартен Фуркад Мари Дорен Абер Анаис Бескон Симон Дестье Антонин Гигонна Анаис Шевалье Кентен Фильон-Майе Хло Шевалье Эмильен Жакелен Жюстин Брезаз Жюлия Симон Селия Эмонье

    Стал известен состав сборной Франции на 7-й и 8-й этапы Кубка мира по биатлону.

    Соревнования в финском Контиолахти пройдут с 8 по 11 марта, норвежский Холменколлен примет этап Кубка мира 15-18 марта.

    Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Жюлия Симон.

    Мужчины: Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Эмильен Жакелен, Антонин Гигонна.

    Состав на заключительный этап, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта, будет объявлен позже. Вероятнее всего, Хло Шевалье заменит олимпийскую чемпионку Мари Дорен Абер, которая завершит свою карьеру на этапе в Норвегии.

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