Объявлен состав сборной Франции на этапы Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене

Стал известен состав сборной Франции на 7-й и 8-й этапы Кубка мира по биатлону.

Соревнования в финском Контиолахти пройдут с 8 по 11 марта, норвежский Холменколлен примет этап Кубка мира 15-18 марта.

Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Жюлия Симон.

Мужчины: Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Эмильен Жакелен, Антонин Гигонна.

Состав на заключительный этап, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта, будет объявлен позже. Вероятнее всего, Хло Шевалье заменит олимпийскую чемпионку Мари Дорен Абер, которая завершит свою карьеру на этапе в Норвегии.