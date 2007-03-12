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    Татьяна Акимова: «Хочется прийти в себя после Олимпиады и психологически, и физически»

    Теги Кубок мира сборная России жен Татьяна Акимова (Семенова)

    Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о том, почему не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    «Хочу для начала передать привет всем болельщикам. Большое спасибо вам за поддержку! Сейчас я тренируюсь дома, в Чебоксарах.

    Мы с личным тренером решили, что нужно немного отойти от Олимпиады. Хочется прийти в себя и психологически, и физически. К этапу Кубка мира в Контиолахти я бы восстановиться не успела.

    Нужно проделать необходимую работу, чтобы подготовиться к выступлению на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене», – сказала Акимова.

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