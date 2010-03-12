44 процента норвежцев поддержали идею проведения Олимпиады-2026 в стране, 48 – выступили против

Норвежское агентство Norstat провело опрос от имени канала NRK, в котором выяснило, поддерживают ли жители Норвегии идею провести Олимпиаду-2026 в стране.

По итогам опроса выяснилось, что 47,8 процента норвежцев против проведения зимних Игр, 43,7 процента поддержали идею провести турнир, а 8,5 затруднились ответить.

«Думаю, в Норвегии много скептицизма, в том числе по отношению к МОК. Существуют еще некоторые опасения насчет затрат на Игры, люди боятся, что это будет стоить очень дорого. Тем не менее, я приятно удивлен, что 44 процента говорят, что Норвегия должна подать заявку на проведение Олимпиады.

– Как думаете, рекорд по медалям в Пхенчхане повлиял на результат опроса?

– Думаю, да. Мы увидели, что многие норвежцы интересуются спортом, следят за ним. Для Норвегии зимние Олимпийские игры даже важнее летних.

Нам нужно хорошо поработать над концептом того, что нужно сделать в Норвегии, изучить цифры, которые подскажут, стоит ли бороться за новые Игры», – сказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг.